Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sinem Şimşek (20) idaresindeki 78 AAR 427 plakalı otomobil, Safranbolu yönünden Bulak kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak karşı şeritteki Musa İpek (66) yönetimindeki 78 AU 006 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 78 AAR 427 plakalı otomobilde bulunan İrem Şimşek (18) ile 78 AU 006 plakalı otomobildeki Saime İnce (69) ve Döndü İpek (62) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu