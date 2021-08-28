Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Recep Değirmenci'nin kullandığı 34 CLH 396 plakalı otomobil, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Kayalar mevkisinde, karşı yönden gelen Nail Genç (26) yönetimindeki 34 JP 873 plakalı otomobile çarpışarak takla attı.

Kazada sürücü Nail Genç ile otomobillerde bulunan Mustafa Turgut (25) ile Ali Kızılabdullah (60) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla önce Eflani Devlet Hastanesi'ne, ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Recep Değirmenci'nin kullandığı otomobilin karşı şeride geçerek Nail Genç'in kullandığı otomobile çarpması ve takla atması yer alıyor.

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası
HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Cristiano Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 19:42:25. #1.15#

title