Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük- Safranbolu karayolu 5000 Evler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. A.P. (28) idaresindeki 78 BF 099 plakalı Dacia marka otomobil, M.İ.(48) idaresindeki 78 AAV 253 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada G.İ. (41) ve S.İ. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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