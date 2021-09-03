Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
B.A. idaresindeki 78 AAH 163 plakalı otomobil ile İ.K'nın kullandığı 78 AV 283 plakalı otomobil, Bulak yolunda çarpıştı.
Otomobillerden birisinin yol kenarındaki parka devrildiği kazada, sürücü İ.K. ve yolcu A.K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler