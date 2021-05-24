Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 78 AAJ 768 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi'nde 1002 ve 1003. caddelerin birleştiği kavşakta H.G'nin kullandığı 10 ZU 648 plaka otomobille çarpıştı.

Kazada, 78 AAJ 768 plakalı otomobilde bulunan E.Y. ve H.C. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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