Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Karabük'ün Eflani içesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
21.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:47
Karabük'ün Eflani içesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Eflani istikametine seyreden Ö.V. (37) idaresindeki 78 SP 856 plakalı otomobil, K.C. (50) idaresindeki 37 LB 837 plakalı Tofaş marka otomobile Candaroğulları Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinden tali yola dönmek istediği sırada çarptı. Kazada K.C. ve C.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İHA