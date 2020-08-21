Karabük'te iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı Karabük'te iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı Karabük'ün Eflani içesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı KARABÜK - Karabük'ün Eflani içesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Candaroğulları Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük'ten Eflani istikametine seyreden Ö. V sevk ve idaresindeki 78 SP 856 plakalı otomobil, K.C sevk ve idaresinde bulunan 37 LB 837 plakalı Tofaş Şahin marka otomobile Hükümet Caddesi üzerinden tali yola dönmek istediği sırada çarptı. Kazada K.C ve C.Ü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İHA