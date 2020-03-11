Karabük'te iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Karabük'te iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Karabük'te iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Can Albayrak (19) yönetimindeki 78 AAB 987 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Valilik önünde D.E. idaresindeki 78 DE 072 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Albayrak, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA