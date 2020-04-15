Karabük'te iki mahallede pozitif vakaların görüldüğü evler karantinaya alındı Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahallede pozitif vakaların görüldüğü evler karantinaya alındı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahallede pozitif vakaların görüldüğü evler karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Cumayanı köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı vakaların hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olmasından dolayı bulaşın engellenmesi ve toplum sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, köye bağlı Soğuksu ve Tepe mahallelerinde pozitif vakaların yaşandığı ve temaslı evlerde yaşayanların, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 Nisan saat 18.00'den 28 Nisan saat 24.00'e kadar 14 gün karantinaya alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA