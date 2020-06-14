Karabük'te iki katlı ev yangında kül oldu
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Karabük'te iki katlı ev yangında kül oldu

Karabük'te iki katlı ev yangında kül oldu Karabük"ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kül oldu.

14.06.2020 22:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:10

Karabük'te iki katlı ev yangında kül oldu

KARABÜK - Karabük"ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye Çayköy köyünde Şerife Özdal'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların dumanları görmesi üzerine itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine Eskipazar Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda alevler söndürüldü.

Yangında ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmadığı, ev sahiplerinin şehir dışında olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te iki katlı ev yangında kül oldu

Kaynak: İHA

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