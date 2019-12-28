Karabük'te iki katlı ev yandı

28.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:38

Eskipazar ilçesinde çıkan yangın sonucu iki katlı evde hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Kulat köyünde, Şahin ve İbrahim Yardibi'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eskipazar Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA