Karabük'te iki katlı ahşap ev yandı Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bağlıca köyü Kaykıoğlu Mahallesi'nde Neriman Işık'a ait iki katlı ahşap evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eflani Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Köye gelen jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ev sahibi Neriman Işık'ın olay sırasında başka bir köyde bulunan babasını ziyarete gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA