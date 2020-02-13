Karabük'te iki ilçede daha okullar tatil edildi

13.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:32

Karabük'ün iki ilçesinde daha kar yağışından kaynaklı yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullara 1 gün ara verildi.



Sabah saatlerinde etkisini tekrar arttıran kar yağışı ve etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle Karabük ve Safranbolu ilçesinin ardından Eskipazar ile Eflani ilçesinde de taşıma eğitim kapsamındaki okullara 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eskipazar ve Eflani ilçelerimizde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda 13.02.2020 perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiş olup kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır kamuoyuna ilanen duyurulur" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA