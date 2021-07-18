Karabük'te iki gündür aralıklarla süren süpermarket yangını söndürüldü
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Karabük'te iki gündür aralıklarla süren süpermarket yangını söndürüldü

Karabük'te iki gündür aralıklarla süren süpermarket yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te dün gece saatlerinde söndürülmesine rağmen yeniden alev alan ve aralıklarla süren süpermarketteki yangın kontrol altına alındı.

Karabük'te dün gece saatlerinde söndürülmesine rağmen yeniden alev alan ve aralıklarla süren süpermarketteki yangın kontrol altına alındı.

100. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir süpermarketin depo bölümünde çıkan yangın, Karabük ve Safranbolu belediyeleri ile KARDEMİR İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu tamamen söndürüldü.

Soğutma çalışmaları da tamamlanan markete gelen Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karabük'te bir süpermarketin depo bölümünde 16 Temmuz'da gece saatlerinde çıkan yangın, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülmüştü. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı sırada dün depodan yeniden alevler yükselmişti.

Bunun üzerine deponun yer aldığı Prof. Dr. Burhanettin Uysal Caddesi polis ekiplerince trafiğe kapatılmış, bölgeye Safranbolu Belediyesi ve KARDEMİR itfaiyeleri ile iş makineleri sevk edilmişti.

Çalışmalar sırasında yoğun dumandan etkilenen iki itfaiye erinden biri, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Karabük'te iki gündür aralıklarla süren süpermarket yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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