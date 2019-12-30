Karabük'te iki FETÖ sanığına 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi
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Karabük'te iki FETÖ sanığına 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki sanık 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

30.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:52
Karabük'te iki FETÖ sanığına 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki sanık 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bilal T. ve Nuh M. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, her iki sanığa isnat edilen suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Sanıklar, hükümle birlikte haklarında adli kontrol şartları uygulanarak tahliye edildi.

Kaynak: AA
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