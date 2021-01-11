Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

11.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:00
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'dan Karabük'e gelen A.A. yönetimindeki 37 ABC 704 plakalı otomobil, Safranbolu yol ayrımında su kanalına düştü.

Sürücünün yara almadığı kazada, otomobilde bulunan M. K, N.K. ve A.K. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmetpaşa Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde K.Y.D'nin kullandığı 78 AE 855 plakalı otomobil, yol kenarında temizlik yapan Safranbolu Belediyesi işçisi Sakin K'ye çarptı.

Yaralanan işçi, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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