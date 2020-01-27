Karabük'te iki ayrı kaza meydana geldi
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Karabük'te iki ayrı kaza meydana geldi

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında maddi hasar oluştu.

27.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:46
Karabük'te iki ayrı kaza meydana geldi

'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, Musalla Mahallesi'nde Ömer Gezer yönetimindeki 34 SSS 67 plakalı otomobil yoldaki kar nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında asılı kaldı.


Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.


Diğer bir kaza ise Keltepe mevkisinde meydana geldi. Enes Çelikkol yönetimindeki 78 AAF 511 plakalı otomobil karla kaplı yolda kayarak yol kenarındaki kanala düştü. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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