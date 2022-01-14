Karabük'te iki ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 40 şüpheliden 4'ü tutuklandı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te son iki ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te son iki ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Kasım 2021-13 Ocak 2022 tarihlerinde çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 ses tabancası ve tabancaya ait 64 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 40 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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