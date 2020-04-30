Karabük'te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı Karabük'te ihracat 2020 yılı Mart ayında geçmiş yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 27,8 milyon dolar, ithalat yüzde 35,8 azalarak 55,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Karabük'te ihracat 2020 yılı Mart ayında geçmiş yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 27,8 milyon dolar, ithalat yüzde 35,8 azalarak 55,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye'de ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Karabük'te ihracat 2020 yılı Mart ayında geçmiş yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 27,8 milyon dolar, ithalat yüzde 35,8 azalarak 55,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Zonguldak'ta ise ihracat 2020 yılı Mart ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 70,5 azalarak 15,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 15,9 azalarak 123,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da ise ihracat 2020 yılı Mart ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 2,8 milyon dolar, ithalat yüzde 39,2 artarak 0,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK

Kaynak: İHA