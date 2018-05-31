Karabük'te İhracat ve İthalat Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, ülkenin Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TUİK'ten açıklanan rakamlara göre, Karabük'te ihracat yüzde 7.8, ithalat ise yüzde 9.1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7.8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15.6 artarak 20 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TUİK verilerine göre, Karabük'te 2018 yılı Nisan ayında ihracat yüzde 7.8, ithalat ise yüzde 9.1 azaldı. Zonguldak'ta ihracat yüzde 5.1 artarken, ithalat ise yüzde 4.3 azalırken, Bartın'da ise ihracat yüzde 170.137 arttı, ithalat ise yüzde 29,9 azaldı. - KARABÜK