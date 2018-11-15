Karabük'te "Huzur ve Güven" Uygulaması

Karabük Emniyet Müdürlüğünce asayiş uygulaması kapsamında yaklaşık bin kişi sorgulandı.

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve aranan kişilerin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada 150 personel görev yaptı.

Ekipler tarafından kent merkezi, 100. Yıl, Yeşil ve Soğuksu mahallelerinde yapılan uygulamada parklar, internet oyun salonları, umuma açık yerler ile 200 araç kontrol edildi.

Uygulamada, gerekli şartları taşımayan araçlar trafikten men edildi. Ayrıca direksiyon başında alkollü yakalanan üç sürücü ile ehliyetsiz araç kullanan iki sürücü hakkında işlem yapıldı. Bazı sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceği belirtildi.