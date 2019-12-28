Karabük'te huzur toplantısı yapıldı

28.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:40

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahalle sakinlerine yönelik huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde, Üniversite ve Kurtuluş mahalleleri sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalledeki sorunları çözmek için hep birlikte çalışacaklarını belirten Tuğ, bunun için sahada olacaklarını ifade etti.

Toplantıya, mahallelerin muhtarları, sakinleri ile il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA