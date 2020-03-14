Karabük'te huzur evi ve çocuk evleri tren garı dezenfekte edildi
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Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Karabük'te huzur evi ve çocuk evleri tren garı dezenfekte edildi

Karabük Belediyesi korona virüsüne karşı tedbirlerini artırdı.

14.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:26
Karabük'te huzur evi ve çocuk evleri tren garı dezenfekte edildi

Karabük Belediyesi korona virüsüne karşı tedbirlerini artırdı.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin talimatlarıyla, il genelinde temizlik ve ilaçlama seferberliği başlatıldı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Dünyanın kabusu haline gelen Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, çocukların ve yaşlıların yaşadığı Güleç Sevgi Evleri ile Yücel Huzur Evi'nin yanı sıra tren istasyonunda dezenfekte çalışmaları yaptı.


Belediye ekipleri, Türkiye'de görülen virüs karşısında ilk andan itibaren vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehirler arası otobüs terminali, halk otobüsleri, dolmuşlar, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, okullar ile umumi tuvaletlerde virüse karşı dezenfektasyon ve ilaçlama çalışmalarına başlamıştı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Manşet

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