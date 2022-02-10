Karabük'te hurda yüklü kamyon devrildi - Haberler
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Karabük'te hurda yüklü kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te hurda yüklü kamyon devrildi

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu hurdalar yere döküldü.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu hurdalar yere döküldü. Şans eseri kaza anında olay yerinden kimsenin geçmemesi faciayı engelledi.

Kaza, Safranbolu- Karabük karayolu Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 74 AAP 178 plakalı hurda yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonda bulunan hurda yere döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon ve hurdaların kaldırma çalışmaları için yolun bir kısmı polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen mobil vinç yardımıyla hurdalar ve kamyon kısa sürede olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Karabük'te hurda yüklü kamyon devrildi

Karabük'te hurda yüklü kamyon devrildi

Karabük'te hurda yüklü kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Safranbolu, Karabük, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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