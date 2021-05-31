Karabük'te hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı
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Karabük'te hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Karabük'te hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Karabük'te kitap bağış standı kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Karabük'te kitap bağış standı kuruldu.

Adliye bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Fuat Gürel, cezaevlerinde kalanların hem vakit geçirmeleri hem de kitap okuyarak bilgilenmeleri adına kampanya düzenlendiğini, kendilerinin de buna destek verdiğini söyledi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin de adliye içine kurulan kitap bağış standının 2 hafta açık kalacağını bildirdi.

Bireysel ve kurumsal bağışlanan kitapların cezaevindeki mahkumlarla buluşturulacağını belirten Kesgin, kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün duasının ardından bağış standının kurdelesi kesildi.

Etkinliğe katılan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, standı ziyaret etti.

İlk kitap bağışını Vali Gürel'in yaptığı kampanyaya, Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Barosu da destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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Karabük'te hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı - Haberler
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