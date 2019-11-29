Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

29.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:56

Karabük'te hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde meydana gelen 3 araçtan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.



Yapılan araştırmada olayın şüphelisi olan H.G. (19) ve

S.K. (17) gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, oto teypleri ve teyp kolonları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Karabük Adliyesine getirildi.

Kaynak: AA