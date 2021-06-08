Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabük'te meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş. isimli şahıs, inşaatın yanındaki parselinde bulunan 150 adet teleskopik özellikte demir direkten yaklaşık 120-130 tanesinin yerinde olmadığını fark etti. Malzemelerinin çalındığını düşünen M.Ş. durumu polise bildirdi. Şahsın 10 bin TL zarara uğradığı gerekçesiyle şahıs ve şahıslardan şikayetçi olduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin E.Y. ve H.T. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Müge Anlı Fatma Turgut Kerimcan Durmaz
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Ergin Ataman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 22:44:42. #1.14#

title