Karabük'te hırsızlık suçlarından yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

KARABÜK (İHA) - Karabük'te iki evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2-5 Mart tarihlerinde iki farklı evde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonrası Asayiş Şube ekipleri 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Suça konu eşyaların bir kısmı farklı adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilirken, bir kısım eşyanın satıldığı anlaşılarak devam eden çalışmalarda eşyaları satın aldığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında 'Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi' suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa