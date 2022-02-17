Karabük'te heykel başı, taş ve metal objeler ele geçirildi - Haberler
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Karabük'te heykel başı, taş ve metal objeler ele geçirildi

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te heykel başı, taş ve metal objeler ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel başı, taş ve metal objeler ile sikke ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel başı, taş ve metal objeler ile sikke ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda sanayi sitesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 taş heykel başı, 3 taş obje, 77 metal obje ve 43 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.G'nin (49) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu, Karabük, Heykel, Metal, Güncel, Haberler

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