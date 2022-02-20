KARABÜK'TE HEYELANIN OLDUĞU KÖYDE 8 EV TAHLİYE EDİLDİ - Haberler
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KARABÜK'TE HEYELANIN OLDUĞU KÖYDE 8 EV TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARABÜK'ün Yenice ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri 8 evi tahliye etti, köyün elektrikleri kesildi.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri 8 evi tahliye etti, köyün elektrikleri kesildi.

Yenice'ye bağlı Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası yollarda ve bahçelerde heyelan meydana geldi. Köy muhtarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri köye geldi. Evlerde, bahçelerde ve yollarda çökmeler meydana gelmesi üzerine mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı kontrollerde 8 evin çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirlendi. Çökme ihtimaline karşı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını yanlarına alarak yakınlarının yanına gitti.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay yaptığı açıklamada "Yenice Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle tedbir amaçlı 8 konut tahliye edilmiş olup köyün elektrikleri kesilmiştir." dedi. (DHA)

KARABÜK'TE HEYELANIN OLDUĞU KÖYDE 8 EV TAHLİYE EDİLDİ

KARABÜK'TE HEYELANIN OLDUĞU KÖYDE 8 EV TAHLİYE EDİLDİ

KARABÜK'TE HEYELANIN OLDUĞU KÖYDE 8 EV TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Jandarma, AFAD, Güncel, Haberler

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