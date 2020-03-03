Karabük'te heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı
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Karabük'te heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamayan Karabük-Zonguldak kara yolu, çalışmaların ardından açıldı.

03.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:08
Karabük'te heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamayan Karabük-Zonguldak kara yolu, çalışmaların ardından açıldı.

Pirinçlik mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının yola sürüklenmesi sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Kara yolunda trafik akışı, jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Kaynak: AA

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