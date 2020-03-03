Karabük'te heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamayan Karabük-Zonguldak kara yolu, çalışmaların ardından açıldı.
Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamayan Karabük-Zonguldak kara yolu, çalışmaların ardından açıldı.
Pirinçlik mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının yola sürüklenmesi sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Kara yolunda trafik akışı, jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.
Kaynak: AA