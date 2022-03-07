Karabük'te heyelanda 2 ev hasar gördü

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te meydana gelen heyelan nedeniyle biri kullanılmayan iki ev hasar gördü.

Bugün öğleden sonra Karabük Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak'ta yamaçta heyelan meydana geldi. Kayan toprak nedeniyle yamaçta bulunan iki ev hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri geldi. Evlerden birinin kullanılmadığı belirlenirken, bir evde yaşayan bir kişinin ise evi boşaltması sağlandı. Evlerin üstünden geçen yolda çatlaklar oluştuğu görüldü. Yolun hasar gören kısmı güvenlik şeridiyle kapatılırken, bölgede çalışma başlatıldı.