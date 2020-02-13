Karabük'te heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor
Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Kartaltepe Mahallesi yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.
Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Kartaltepe Mahallesi yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi'nde dün meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışma başlattı.
Karabük Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmanın tamamlamasının ardından Kartaltepe Mahallesi yolu ulaşıma açılacak.