Karabük'te heyelan nedeniyle kapanan kara yolu açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Heyelan nedeniyle kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak, Bolkuş mevkisinde yola sürüklendi.
Kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Bu yolu tercih eden araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışması ile açıldı.
Kara yolunda ulaşım, jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor.