Karabük'te heyelan nedeniyle iki müstakil ev boşaltıldı - Haberler

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Karabük'te heyelan nedeniyle iki müstakil ev boşaltıldı

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te heyelan nedeniyle iki müstakil ev boşaltıldı

Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle iki müstakil ev boşaltıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle iki müstakil ev boşaltıldı.

Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak'taki heyelan sonrası iki müstakil evin bir bölümü toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Evler ekiplerce boşaltılırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Safranbolu ilçesinde de sağanak nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesi Engin Sokak'ta istinat duvarı çöktü.

Yola düşen kaya ve toprak parçaları yüzünden trafiğe kapanan sokak, Safranbolu Belediyesinin çalışmasının ardından açıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu, Karabük, Polis, AFAD, Güncel, Haberler

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