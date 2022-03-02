Karabük'te heyelan nedeniyle evlerini boşaltan ailelere AFAD'dan kira yardımı - Haberler

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Karabük'te heyelan nedeniyle evlerini boşaltan ailelere AFAD'dan kira yardımı

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te heyelan nedeniyle evlerini boşaltan ailelere AFAD'dan kira yardımı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen 24 haneye kira yardımı yapıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen 24 haneye kira yardımı yapıldı.

Afad'dan yapılan açıklamada, Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle 24 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği aktarılarak, bu evlerde yaşayan ailelere yardımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "AFAD tarafından köyde ikamet edip heyelan nedeniyle konutları tahliye edilen vatandaşlarımızın her birine Müdürlüğümüzce 7 bin 500 lira kira yardımı yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, AFAD, Güncel, Haberler

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