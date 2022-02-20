Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı - Haberler
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Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Afad İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle 7 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği, köyün elektriğinin de kestirildiği belirtildi.

Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük, AFAD, Güncel, Haberler

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