Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Afad İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle 7 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği, köyün elektriğinin de kestirildiği belirtildi.