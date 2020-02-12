Karabük'te heyelan
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Karabük'te heyelan

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir sokağın yolu ulaşıma kapandı.

12.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:41
Karabük'te heyelan

'ün ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir sokağın yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, 'ndeki Dere Tarla Sokak'ta heyelan nedeniyle yola kaya parçaları düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Safranbolu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Sokağı trafiğe kapatan polis, yolda güvenlik önlemi aldı.

Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Belediye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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: Karabük'te heyelan
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