Karabük'te hemşireler salgın döneminde de ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor
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Karabük'te hemşireler salgın döneminde de ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor

Karabük'te hemşireler salgın döneminde de ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Sağlık

Salgın sürecinde en ön safta mücadele eden Karabük'teki hemşireler, vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyarak kendilerine destek olmasını istiyor.

Salgın sürecinde en ön safta mücadele eden Karabük'teki hemşireler, vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyarak kendilerine destek olmasını istiyor.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 33 yıldır hemşire olarak çalışan Nurşat Cebecioğlu (51), AA muhabirine, temelinde insan sevgisi olan hemşireliğin, bilgi ve beceriyle yoğrulmuş kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Hemşirelerin sağlık hizmetlerinde çok önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Cebecioğlu, "Ülkemizin her köşesinde zor şartlar altında vazifelerimizi özveriyle yaparak halkımızın sağlığına hizmet etmekteyiz." dedi.

Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunu dile getiren Cebecioğlu, şunları kaydetti:

"Hemşireler olarak bizler de güç çalışma şartlarında ortaya koyduğumuz özverili, sabırlı, hoşgörülü ve şefkatli tutumlarımızla sağlıklı insan ve toplum oluşumunda önemli bir unsur olmuşuzdur. 33 yıllık hemşirelik görevimi ilk günün heyecanıyla devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Son 1 yılı aşkındır koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safhada yer alan biz hemşirelere halkımızın da pandemi kurallarına uyarak yardımcı olmalarını bekliyoruz."

Cebecioğlu, tüm meslektaşlarının Hemşireler Günü'nü kutladı.

"Hemşirelik, güç çalışma şartlarında özveri, sabır ve hoşgörü gerektirir"

İki çocuk annesi 29 yıllık hemşire Gülhan Işık (47) da hemşireliğin güç çalışma şartlarında özveri, sabır ve hoşgörü gerektiren, sağlıkla ilgili kaygıların duyulduğu, sağlık bakımı ihtiyacı bulunanlara şefkat elinin uzandığı bir meslek olduğunu dile getirdi.

Hemşireliğin insanın var olduğu sürece bilim ve teknolojinin bir arada kullanıldığı, bilginin ve aklın her daim aktif olduğu nadir mesleklerden biri olduğunu aktaran Işık, "Kovid-19 sürecinde sağlık ordusunun askerleri olarak sahada çalışmaya, hizmetin gereğini yerine getirmeye devam ettik ve edeceğiz. 29 yıllık meslek hayatımda halen ilk günkü heyecan ve şevkle çalışmaya devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Işık, mesleğini severek yaptığını dile getirerek, "Bilimin ışığı doğrultusunda kendimi geliştirmeye, kendime bir şeyler katmaya her daim hazırım. Aylardır sevdiklerimizden uzakta, onlara sarılamadan aynı evin içerisinde ayrı kalsak da güzel ve sağlıklı günlerin geleceğine inanıyorum. Tüm meslektaşlarımın Hemşireler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Salgın süresince zor görevler üstlendik"

Süpervizör hemşire Aylin Aytaç Alp de 13 yıldır hemşirelik yaptığını söyledi.

Hemşireliğin, insan gereksinimlerini tanıyan, empati kurabilen, eleştirel düşünen, özverili, hasta haklarına saygılı bir sağlık disiplini olduğunu belirten Alp, salgın süresince zor görevler üstlendiklerini anlattı.

Meslektaşlarının, gerek sağlığın korunması gerekse hastalık sürecinde tedavi ve bakımın sağlanmasında sahada aktif görev aldığını aktaran Alp, "Hayata dokunmanın sorumluluğunu hayatlarından fedakarlık yaparak, empati kurarak ve şefkat göstererek, bilgileriyle en iyi şekilde gerçekleştirdiler. Özveriyle çalışan bütün meslektaşlarımın gününü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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