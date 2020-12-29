Karabük'te hemşire adaylarının akademik kazanım elde etmesi amacıyla sempozyum düzenlendi
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Karabük'te hemşire adaylarının akademik kazanım elde etmesi amacıyla sempozyum düzenlendi

29.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:38
Karabük'te hemşire adaylarının akademik kazanım elde etmesi amacıyla sempozyum düzenlendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu tarafından "1. Karadeniz Bölgesi Sempozyumu" düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu tarafından "1. Karadeniz Bölgesi Sempozyumu" düzenlendi.

Hemşirelik hizmetlerinin, sağlık sistemi içindeki önemine dikkati çekmek ve görünürlüğünü ortaya koymaya yönelik çevrim içi düzenlenen sempozyumla, hemşire adaylarının akademik kazanım elde etmesi amaçlanıyor.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nevin Onan ile Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu KBÜ Temsilcisi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yasemin Nur Barutçu yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 7 farklı üniversitenin ilgili alanlarında akademik çalışma yürüten bilim insanları sunum gerçekleştirdi.

Açılış oturumunda konuşan Nevin Onan, hemşirelik mesleğini daha ileri taşıyacak öğrencilerin, dünyayı anlayan, bilimsel bilgi ve becerilerle donanmış, farklı bakış açıları geliştirebilen, vatanını ve milletini seven, toplumsal değerleri özümseyen bireyler olmaları için çalıştıklarını söyledi.

Hemşirelerin bilgi, akıl ve yürekleriyle birçok hayata dokunup onları anlamaya gayret ettiğini anlatan Onan, "2020 yılı hemşirelerin yılıydı. Gönül isterdi ki bu yılı daha farklı kutlayalım. Mesleğin mensupları olarak çok büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldık. Yılmadan, yorulmadan, fedakarlık ederek kahramanca mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Alanlarında uzman akademisyenlerin sunumları ile tamamlanan sempozyum, yaklaşık 10 bin katılımcı tarafından takip edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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