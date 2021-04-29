Karabük'te hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Karabük'te hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Karabük'te hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayvan hırsızlığı şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayvan hırsızlığı şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı bir köyde 4 adet küçükbaş hayvan ve yem hırsızlığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Çalınan 4 küçükbaş hayvan ile 3 çuval yem sahibine teslim edildi. - KARABÜK

Karabük'te hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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