Karabük'te hayvan barınağı çalışması
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Karabük'te hayvan barınağı çalışması

Karabük Belediyesi tarafından yapımına başlanan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

07.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:06
Karabük'te hayvan barınağı çalışması

Belediyesi tarafından yapımına başlanan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, merkezde donanımlı hayvan hastanesinin yanı sıra alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri ve kedi evi bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Merkezin devreye girmesiyle yaralı ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına daha konforlu bir bakım hizmeti sağlanıp, tedavileri yapıldıktan sonra alındıkları ortama geri bırakılacak. Mevcut Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde ise 2019 yılında yaklaşık olarak 2 bin 190 adet kedi ve köpeğe sağlık hizmeti verildi. Bunlardan 690 tanesine bulunduğu yerde aşı hizmeti verilmiş, 270 tanesi ise kısırlaştırılmıştır." denildi.

Kaynak: AA
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