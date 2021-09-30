Karabük'te hayırseverden öğrencilere 'askıda döner' desteği - Haberler
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Karabük'te hayırseverden öğrencilere "askıda döner" desteği

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te hayırseverden öğrencilere

Karabük'te bir hayırsever, vefat eden babasının hayrına öğrencilere dönercide "askıda döner" uygulaması başlattı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir hayırsever, vefat eden babasının hayrına öğrencilere dönercide "askıda döner" uygulaması başlattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, ölen babasının hayrına bugün öğrencilere ekmek arası döner vermesi için Ergenekon Mahallesi'ndeki dönerciyle anlaştı.

Hayırseverden ücretini alan dönerci, dükkanının camına "Öğrenciye askıda döner bulunmaktadır" yazısı asarak ücretsiz döner dağıtmaya başladı.

Uygulamadan haber siz olan bazı öğrenciler, yedikleri dönerin ücretsiz olduğunu duyunca şaşkınlık yaşadı.

Esnaf Halil Özdemir, AA muhabirine, bugün dükkanına gelen bir hayırseverin, yıllar önce vefat eden babasının hayrına döner dağıtmak istediğini söylediğini anlattı.

Durumu memnuniyetle karşıladığını ifade eden Özdemir, "Öğrenci kardeşlerimiz dükkana geldi, dönerlerini yediler. Bu durumdan memnun kaldıklarını söylediler. Böyle yardımların olması çok güzel bir durum. Allah bu hayırseverlerin sayılarını artırsın. Hayrı yapan kardeşimizin hayrı kabul olur inşallah." dedi.

Karabük'te hayırseverden öğrencilere askıda döner desteği

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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