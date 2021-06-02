Karabük'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği

Karabük'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karabük'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ergenekon Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi bahçesindeki etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Fuat Gürel, yaptığı konuşmada, halk eğitim merkezlerinin, çocukların eğitimi ve gençlerin iş bulması konusunda her türlü imkanı sağladığını belirterek, geçen yıl kentte 12 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili de sosyal yaşam merkezlerinde kendilerini en çok mutlu eden faaliyetin okuma-yazma kursu olduğunu, bugüne kadar 500'ün üzerinde kişiye okur-yazar sertifikası verildiğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da 2020'de 625 kurs açtıklarını belirterek, "11 bin 831 kursiyerimize de sertifikalarını verdik. Hedefimiz, 20 bin kursiyerimize eğitim vermek olacaktır." dedi.

Kursiyerlere sertifikalarının verildiği etkinlikte, Vali Gürel ok attı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sergiyi gezdi.

Etkinliğe, Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu