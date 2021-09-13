Hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti devam ediyor - Haberler
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Hasta ve yaşlılara "evde nüfus cüzdanı" hizmeti devam ediyor

AA - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için başlatılan "evde nüfus cüzdanı" hizmeti sürdürülüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için başlatılan "evde nüfus cüzdanı" hizmeti sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret eden nüfus memurları, parmak izinden fotoğraf çekimine ve evraklara kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evlerine gönderiliyor.

"Uygulamadan 1970 kişi yararlanacak"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle Adreste Nüfus Hizmeti'ni sürdürdüklerini belirterek, "Uygulamadan, İlçe Nüfus Müdürlüğüne kayıtlı merkezde yaşayan 1180, köylerde yaşayan 790 olmak üzere 1970 kişi yararlanacak." dedi.

Toprakcuma köyü Muhtarı Bayram Yılmaz da hizmetten çok memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hizmetten faydalanan Şaizer Çınar ise "Buraya kadar geldiğiniz için çok memnun olduk. Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti devam ediyor

Hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti devam ediyor

Hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti devam ediyor

Hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti devam ediyor

Hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti devam ediyor

Hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti devam ediyor

Hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti devam ediyor

Hasta ve yaşlılara evde nüfus cüzdanı hizmeti devam ediyor

Hasta ve yaşlılara
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti devam ediyor - Haberler
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