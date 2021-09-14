Hasadına başlanan silajlık mısırda 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor - Haberler
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Hasadına başlanan silajlık mısırda 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan silajlık mısırda hasat başladı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan silajlık mısırda hasat başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2017 yılında yapılan Hatipoğlu Barajı sayesinde bölgede 1500 dekar alanda sulu tarıma geçildi.

Bu yıl devlet desteğiyle 500 dekar alanda ekilen silajlık mısır, ürünün olgunlaşmasıyla toplanmaya başladı.

Hasat çalışmaları süren silajlık mısırda yaklaşık 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, gazetecilere, çiftçilerin gayreti, bereketli toprakların suyla buluşması, tohum ve teknik desteğiyle mısır silajı için bu yıl güzel üretim sezonu olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Gerek silajlık mısır gerekse sulu tarımla yapılabilecek her türlü tarımsal desteği vermeğe hazırız." diye konuştu.

Hasadına başlanan silajlık mısırda 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Hasadına başlanan silajlık mısırda 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Hasadına başlanan silajlık mısırda 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Hasadına başlanan silajlık mısırda 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Hasadına başlanan silajlık mısırda 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Hasadına başlanan silajlık mısırda 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Hasadına başlanan silajlık mısırda 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hasadına başlanan silajlık mısırda 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor - Haberler
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