Karabük'te hamile kadın hastaneye kaldırılırken ambulansta doğum yaptı
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Karabük'te hamile kadın hastaneye kaldırılırken ambulansta doğum yaptı

Karabük'te hamile kadın hastaneye kaldırılırken ambulansta doğum yaptı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te doğum sancısının başlayan ve ambulansla hastaneye götürülen hamile kadın, yolda erkek bebek dünyaya getirdi.

Karabük'te doğum sancısının başlayan ve ambulansla hastaneye götürülen hamile kadın, yolda erkek bebek dünyaya getirdi.

Cumayanı köyünde oturan Rabia Nur Yetkin'in (21) doğum sancısı tutunca, yakınları 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi.

Kısa sürede köye gelen sağlık ekibi, Yetkin'i ambulansa alarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmek için yola çıktı.

Doğumun başladığını fark eden Dr. Ayşe Tat ve Acil Tıp Teknisyeni Serpil Şahin, hastane yolunda doğumu gerçekleştirdi.

Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren anne Yetkin, hastaneye ulaştırılarak Yeni Doğan Servisi'ne alındı.

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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