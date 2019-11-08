Karabük'te halk otobüsünün motor kısmında yangın

Karabük'te halk otobüsünün motor kısmında yangın

Karabük'te halk otobüsünün motor kısmında yangınKARABÜK'te, halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

08.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:26
Karabük'te halk otobüsünün motor kısmında yangın

'te halk otobüsünün motor kısmında yangın

KARABÜK'te, halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yangın ekiplerince söndürüldü.

Akşam saatlerinde, 100'üncü YIl Mahallesi 1065 Nolu Cadde'de hafif rampa yolda giden Kamil Yılmaz yönetimindeki 78 BT 068 plakalı halk otobüsünün motor kısmından duman gelmeye başladı. Yılmaz, durumu fark edince otobüsü yol kenarına park edip, yolcuları tahliye etti. Bu sırada motor alev aldı. Olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri alevlere müdahale etti. Polis güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yangın, kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Karabük'te halk otobüsünün motor kısmında yangın
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et