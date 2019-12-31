Karabük'te halk otobüsü ile pikap çarpıştı: 1 yaralı
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Karabük'te halk otobüsü ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'te pikap ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

31.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:50
Karabük'te halk otobüsü ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

'te pikap ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, R.G. (55) idaresindeki 78 SN 809 plakalı pikap, Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu T.Y. (26) yönetimindeki 78 BT 191 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada halk otobüsündeki M.A. (13) yaralandı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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