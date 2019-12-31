Karabük'te halk otobüsü ile pikap çarpıştı: 1 yaralı
Karabük'te pikap ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karabük'te pikap ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.G. (55) idaresindeki 78 SN 809 plakalı pikap, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu T.Y. (26) yönetimindeki 78 BT 191 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada halk otobüsündeki M.A. (13) yaralandı.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.