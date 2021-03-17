Karabük'te halk günü toplantısı
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Karabük'te halk günü toplantısı

17.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:00
Karabük'te halk günü toplantısı

Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantıları kapsamında vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantıları kapsamında vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk günü toplantısına Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu ile Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu katıldı. - KARABÜK

Karabük'te halk günü toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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